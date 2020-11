Les Intéristes, sans idées pendant une heure, ont encore attendu d'être menés 2-0 pour déployer leur puissance de feu et s'en remettre à l'indispensable Romelu Lukaku, auteur d'un doublé (7 buts depuis le début de la saison) et de deux passes décisives, et à Lautaro Martinez, sorti du banc pour sceller la victoire.