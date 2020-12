Ce n'était pas courant de voir Gennaro Gattuso affaibli sur un terrain de football, ça ne l'est toujours pas maintenant qu'il est sur le banc. Le coach du Napoli souffre d'une maladie depuis plusieurs années, qui s'est réveillée ces dernières semaines, l'obligeant à porter un cache-œil. En conférence de presse après le match nul de son équipe en milieu de semaine contre le Torino (1-1), le technicien italien de 42 ans s'est mouillé et a expliqué plus en détails sa maladie.