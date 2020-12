Il n'y avait probablement plus bel hommage. Ce jeudi, la ville de Naples a décidé d'honorer la mémoire de Diego Armando Maradona en actant officiellement le changement de nom de son stade. Le "Stadio San Paolo" devient donc le "Stadio Diego Armando Maradona". Une décision approuvée à l'unanimité par la commission de la toponymie de la ville de Campanie. Il ne manque désormais plus que l’autorisation du Préfet de la région.

"Maradona est le plus grand joueur de tous les temps (...) Avec son génie et son talent, il a honoré ce maillot pendant 7 ans, lui offrant deux scudetti et une coupe de l'UEFA. En retour, l’amour est éternel et inconditionnel. Maradona a incarné le symbole du rachat de l'équipe du Napoli (...) Toute une ville s'est identifiée à lui", peut-on lire dans le communiqué de la ville de Naples.