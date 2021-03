La Fiorentina a décroché un succès crucial samedi. Et Dusan Vlahovic est loin d'y être étranger. Le jeune attaquant serbe (21 ans) a inscrit ses 10e, 11e et 12e buts de la saison en championnat, soit le double de l'exercice précédent, confirmant les progrès entrevus ces dernières semaines. Vlahovic a ouvert la marque du gauche (8e) en profitant d'une accélération de Franck Ribéry plein axe et d'un centre de Valentin Eysseric. Les deux Français étaient de nouveau impliqués sur le second but du Serbe (26e). Lequel a en revanche tout fait tout seul sur son magnifique troisième but d'une frappe enveloppée juste avant la pause (45+1e).

Ribéry passeur pour... Eysseric

Benevento a bien réagi en seconde période, en réduisant la marque par Artur Ionita (56e) et en multipliant les occasions. Mais c'est encore Franck Ribéry qui a mis la Viola définitivement à l'abri en offrant une balle de but à Eysseric, que l'ancien Niçois n'a pas manquée (75e). Avec cette victoire, la Fiorentina remonte à la 12e place et laisse le Benevento (16e) à sa panne de confiance. L'équipe de "Pippo" Inzaghi, après une bonne première moitié de saison, n'arrive plus à gagner : les voilà désormais à onze matches sans victoire, la dernière en date remontant au 6 janvier contre Cagliari (2-1).

Le promu va devoir batailler pour conserver sa place dans l'élite, avec seulement six points d'avance sur le premier relégable, le Torino (18e), qui compte trois matches de plus à jouer. Plus tôt dans la journée, Sassuolo a également remporté un joli succès sur l'Hellas Vérone (3-2) pour tenter de garder vivant son rêve européen. Dimanche, à suivre le retour de la Juventus aux affaires nationales, à Cagliari, après l'élimination surprise en Ligue des champions contre le FC Porto cette semaine, ainsi que le choc en soirée entre l'AC Milan (2e) et Naples (6e). Leader, l'Inter Milan se déplace pour sa part chez le Torino.

