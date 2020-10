Une relance approximative de l'équipe du Frioul, et Pedro a marqué de loin après la reprise (55e). Voilà de quoi la Roma a eu besoin pour décrocher son premier succès de la saison en Serie A. Après leur nul plein de promesses le week-end dernier face à la Juventus (2-2), les Romains se sont remis dans le sens de la marche après des débuts rendus compliqués par une défaite sur tapis vert 3-0 lors de la première journée, pour avoir aligné contre le Hellas Vérone un joueur non dûment enregistré. Cette victoire est aussi la première depuis le rachat du club giallorosso par l'homme d'affaires américain Dan Friedkin, qui était présent dans les tribunes.

Les Vert et noir sont provisoirement en tête du classement avec 7 points, avant les matches de dimanche. Une journée qui s'annonce bouillante avec notamment le déplacement de l'Inter Milan à Rome face à la Lazio. Le choc de dimanche soir entre la Juventus et Naples est lui incertain, les hommes de Gennaro Gattuso n'ayant pas rejoint comme prévu Turin ce samedi soir. Et ce sur une décision des autorités sanitaires napolitaines en raison de deux cas positifs dans l'effectif, selon les médias italiens. En cas de report, toutefois non prévu par les règles de la Ligue italienne de football pour un si faible nombre de cas positifs, ce serait le second pour cette 3e journée de Serie A après celui du match Genoa-Torino, pour cause de cas groupés de Covid-19 dans le club ligurien.