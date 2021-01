La Juve aborde donc le choc contre l'AC Milan affaiblie sur les côtés, et aussi privée d'Alvaro Morata (blessé). Elle pourra toutefois se consoler (si tous les autres tests futurs sont négatifs) en constatant que côté lombard, tous les feux ne sont pas non plus au vert. Zlatan Ibrahimovic ne jouera pas, à cause d'une gêne au mollet. Ismaël Bennacer et Alexis Saelemaekers ne seront pas disponibles non plus.