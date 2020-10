Dans son style caractéristique, Zlatan Ibrahimovic avait déclaré que la Covid-19 avait eu la mauvaise idée de le défier. Lors du derby milanais, samedi, pour la 4ème journée de Serie A, le Suédois a confirmé que le virus n’avait aucun impact sur son rendement. Un doublé en début de rencontre (13e et 16e) qui permet à l’AC Milan de dominer son ennemi juré pour la première fois depuis janvier 2016 (1-2). Les Rossoneri poursuivent leur sans faute et conservent leur place de leader alors que l’Inter, malgré un nouveau but de Lukaku, concède sa première défaite de la saison.