" Une année digne d'un Roi ". Mardi, dans son édition du jour, La Gazzetta dello Sport décidait de dresser un premier bilan du l'année de Zlatan Ibrahimovic avec l'AC Milan. La Saint-Sylvestre est encore loin ? Certes, mais le géant suédois, de retour en Lombardie depuis maintenant presque un an, méritait bien ça. Impressionnant, le quasi quadragénaire (39 ans) en a encore sous le pied. Mais pour combien de temps encore ?

Au vu de ses prestations, on pourrait imaginer le numéro 11 milanais prolonger le plaisir. Après un premier contrat de six mois la saison passée, il avait accépté de signer un nouveau contrat d'une saison l'été dernier. Mais à condition d'obtenir le salaire qu'il réclamait : 7 millions d'euros. Avec huit buts, il est actuellement le meilleur buteur de Serie A. Plus globablement, depuis son retour à Milan, il a inscrit 20 buts en 29 rencontres. Un bilan qui pourrait pousser toutes les parties à négocier une nouvelle prolongation.