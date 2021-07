La parenthèse anglaise devrait se refermer d'ici peu pour Olivier Giroud. Neuf ans après son arrivée en Premier League, l'attaquant international français, passé par Arsenal (2012-2017) puis Chelsea (2018-2021), est très bien parti pour découvrir la Serie A. Alors que son transfert à l'Inter puis à la Lazio Rome ne s'était pas réalisé en janvier 2020, voilà que l'ancien Montpelliérain va prochainement s'engager avec l'AC Milan.

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport , l'AC Milan et Chelsea ont trouvé un accord pour le transfert du champion du monde 2018, qui a pourtant prolongé d'un an avec les Blues à la fin du printemps. La transaction devrait s'élever à 1 million d'euros hors bonus et le joueur, qui fêtera ses 35 ans le 30 septembre prochain, va passer sa visite médicale ce jeudi, précise le quotidien transalpin.

Olivier Giroud devrait signer pour deux saisons, plus une en option, avec les Rossoneri et toucher près de 3 millions d'euros net par an. Remplaçant à Chelsea avec Thomas Tuchel, le Français devra se faire une place sur le front de l'attaque milanaise, où figure notamment Zlatan Ibrahimovic, auteur de 17 buts toutes compétitions confondues en 2020-21. D'après La Gazzetta dello Sport, Olivier Giroud serait attendu le 26 juillet pour effectuer son premier entraînement avec ses nouveaux coéquipiers.

