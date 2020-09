L'Inter Milan a officialisé mardi le transfert du milieu international chilien Arturo Vidal, qui quitte un FC Barcelone en plein dégraissage pour retrouver la Serie A et l'entraîneur Antonio Conte, qui l'avait déjà dirigé à la Juventus. " Il est arrivé, il est à Milan et il est à l'Inter. Bienvenue Arturo ", écrit le club italien dans un communiqué, sans préciser la durée du contrat du Chilien de 33 ans. Pour sa part, le site Transfermarket indique que le joueur s'est engagé jusqu'en juin 2022.

"El Rey Arturo" ("Le Roi Arthur") était arrivé dimanche soir à Milan pour finaliser sa visite médicale et sa signature avec le vice-champion d'Italie en titre. Antonio Conte voulait à tout prix retrouver son guerrier chilien, dont les quatre saisons à la Juventus - dont trois sous les ordres de Conte, la dernière avec Massimiliano Allegri - se sont soldées par quatre titres de champion d'Italie (2012 à 2015). L'entraîneur milanais avait déjà essayé de faire venir Vidal à l'Inter il y a un an, puis lors du mercato hivernal.

Arturo Vidal, guerrier au milieu de terrain, reconnaissable à sa crête noire, faisait partie des joueurs annoncés comme ne faisant pas partie des projets du nouvel entraîneur de Barcelone Ronald Koeman, comme Ivan Rakitic, Samuel Umtiti ou Luis Suarez. Avec le Chilien à qui il restait un an de contrat, le Barça se déleste d'un nouveau gros salaire de son effectif, en pleine crise sportive et institutionnelle.

Le club blaugrana, qui l'avait recruté en 2018 pour 18 millions d'euros selon les médias espagnols, recevra 1 million d'euros en éléments variables de l'Inter pour ce transfert, précise-t-il dans un communiqué. Dès dimanche soir, Lionel Messi avait salué son ex-coéquipier sur Instagram. "Ça a été deux années durant lesquelles on a partagé beaucoup de choses...Tu vas manquer, je te souhaite le meilleur dans cette nouvelle étape, dans ton nouveau club. On se croisera à nouveau, c'est certain".