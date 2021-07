C'est le genre d'histoire dont tout le monde se serait bien passé. La Lazio, Elseid Hysaj, le monde du football ou encore l'Italie. Depuis plusieurs jours, Elseid Hysaj est la cible de supporters d'extrême droite de la Lazio Rome pour avoir chanté "Bella Ciao" lors de son bizutage d'intégration ce weekend.

La raison ? Remis sur le devant de la scène par la série "La Casa de Papel", le chant "Bella Ciao" était l'hymne des partisans qui ont résisté au nazisme et au fascisme durant la Seconde guerre mondiale. Et depuis que la vidéo de l'ancien de Naples en train d'entonner cet hymne a circulé quelques jours après sa signature à Rome, il a été visé par des supporters fascistes. "Hysaj parasite, la Lazio est fasciste", ont même osé afficher lundi soir sur une banderole des supporters à Rome.

Le club ne se laissera pas intimider

Encore confronté aux dérives fascistes d'une partie de ses tifosi et alors que certains supporters de la Lazio sont montés au créneau sur les sociaux pour apporter leur soutien au joueur albanais, le club romain n'a de son côté pas tardé à réagir via un communiqué pour s'offusquer. "La Lazio condamne fermement la banderole honteuse contre Elseid Hysaj. Ce n'est pas le premier épisode de ce type", regrette la formation laziale.

"Cette histoire nuit à l’image de l’équipe, de tous les supporters de la Lazio et du club (…) Pour des gens comme eux, il n’y a pas de place dans notre monde qui est inspiré par des valeurs sportives saines de loyauté et compétitivité, de respect réciproque et du vivre ensemble", ajoute la Lazio avant de conclure : "Le club ne se laissera pas intimider".

