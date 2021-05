La Roma tient sa revanche. Sèchement battu lors du match aller en janvier dernier (3-0), le club de la Louve a remporté ce deuxième derby de la saison en championnat au stadio Olimpico (2-0). Un succès consolidé après une deuxième période de bien meilleure facture. Cela permet aux hommes de Paulo Fonseca de conforter leur septième place au classement, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue Europa Conférence. De son côté, la Lazio est scotchée au sixième rang et ne devrait plus en bouger.

Ce match a mis du temps à se décanter. Avec un cruel manque de rythme pendant de longues minutes. La Lazio sera la première à se mettre véritablement en action et s’est procuré les premières occasions. Obligeant Fuzato à s’employer. Notamment en sortant une magnifique parade sur une frappe de Luis Alberto (27e). Les hommes de Simone Inzaghi ne le savent pas encore. Mais ils ont, là, laissé passer leur chance.

Dzeko passeur et à l’origine du rouge d’Acerbi

Car, sur un contre, El Shaarawy a trouvé Dzeko sur la gauche de la surface. En force, il a éliminé Acerbi pour servir en retrait Mkhitaryan, dont la reprise n’a laissé aucune chance à Reina (1-0, 42e). Cette ouverture du score, contre le cours du jeu, a eu le mérite de réveiller l’équipe. Elle est apparue métamorphosée après la pause. Faisant preuve d’un pressing plus haut et efficace. Ce qui a permis à Fuzato de passer un deuxième acte plus tranquille.

Le break est logiquement arrivé. Grâce à l’entrant Pedro. L’ailier espagnol n’a eu besoin que de six minutes pour décocher un tir du gauche à 20 bons mètres qui a fini au fond des filets (2-0, 78e). Dès lors, les joueurs laziales ont lâché. A l’image d’Acerbi, en retard sur Dzeko et exclu pour un deuxième carton jaune après l’avoir retenu du bras (88e). La Roma n’espère plus qu’un faux-pas de Sassuolo à Parme ce dimanche pour conserver ses cinq longueurs d’avance à une journée de la fin. Et donc acter sa qualification européenne.

Edin Dzeko, décisif ce soir Crédit: Getty Images

