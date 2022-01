Edin Dzeko sort l’Inter Milan du piège vénitien. Mené par Venezia, 17e de Serie A, sur sa pelouse, le champion d’Italie en titre s’en est finalement sorti, non sans peine, grâce à son buteur bosnien, auteur du but de la victoire à la 90e minute (2-1). Les coéquipiers de l’attaquant français Thomas Henry, auteur de l’ouverture du score, ont longtemps cru tenir les Nerazzurri, pourtant largement dominateurs, en échec. Avant d’être logiquement puni au bout du suspense. L’Inter prend cinq points d’avance sur son voisin, l’AC Milan, en tête du classement.

Coup de chaud sur le stade Giuseppe-Meazza. Alors que tous les voyants semblaient au vert pour l’équipe de Simone Inzaghi, qui recevait une équipe à la lutte pour le maintien décimée par le Covid-19 et qui présentait la 2e pire attaque de Serie A, Samir Handanovic et les siens ont été tout près de devoir partager les points. Un point qui n’aurait pas non plus été immérité pour la formation de Paolo Zanetti, qui a subi toute la rencontre mais a démontré tout son savoir-faire en défense. Et qui, surtout, s’est montré redoutable en attaque pour mener au score, contre le cours du jeu.

Dzeko en échec, avant la délivrance

Sur un centre précis d’Ethan Ampadu, le Français Henry a décoché une tête parfaite pour tromper le portier de l’Inter (0-1, 19e). Les visiteurs, avec l’ancien Marseillais Michael Cuisance comme titulaire au milieu de terrain, ont vu les vagues bleues déferler sur leur surface (22e, 24e, 29e, 32e, 36e), mais ils ont longtemps dégoûté les attaquants adverses. Jusqu’à ce qu’Ivan Perisic, dont la reprise puissante dans la surface avait été repoussée par Luca Lezzerini, voit le ballon revenir sur Nicolo Barella, qui n’a eu qu’à pousser le ballon au fond (1-1, 40e).

Dans ce match compliqué pour les attaquants interistes, Dzeko a longtemps été incapable de débloquer la situation. Notamment au retour des vestiaires où, à deux reprises, à bout portant, il a manqué sa tête (51e) puis sa reprise (58e), pour permettre aux Arancioneroverdi de croire jusqu’au bout à un exploit sur la pelouse du leader.

David Okereke, sur la seule occasion des visiteurs dans le deuxième acte, a été tout près de doubler la mise (65e), son tir étant repoussé par un Handanovic vigilant. Mais le banc milanais a fini par avoir le dernier mot. Entré à la 73e minute, Denzel Dumfries a parfaitement débordé côté droit à la dernière minute du temps réglementaire, avant de déposer le ballon sur la tête de Dzeko, auteur de sa neuvième réalisation de la saison en championnat (2-1, 90e). De quoi gonfler un peu plus le moral des Nerazzurri, qui font le break avant le choc face à l’AC Milan, le six février prochain. Un rendez-vous qu'ils pourraient aborder avec cinq points d'avance si les Rossoneri butait sur la Juventus dimanche.

