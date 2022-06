“Je suis sous contrat avec la Juve, il n'y a rien qui signale que je vais partir.” Interrogé le 7 juin dernier, Adrien Rabiot avait souhaité se montrer clair sur ses attentes concernant son avenir en Italie. Il resterait. Néanmoins, depuis quelques jours, un autre son de cloche est donné par les médias transalpins.

Alors qu’il sort d’une saison en tant que titulaire indiscutable pour Massimiliano Allegri, l’international tricolore aurait décidé de quitter la Vieille Dame, un an avant le terme de son contrat. C’est en tout cas ce qu’affirme Sky Italia, alors que le milieu a montré cette saison qu’il était l’un des meilleurs à son poste en termes défensifs.

Le "Pogback" est en marche : Pourquoi Pogba et la Juve s'accrochent autant

"La Juve pourra entamer un nouveau cycle quand Rabiot et Ramsey seront partis"

Sa 2e place au classement des joueurs ayant intercepté le plus de tirs (0.5/90 minutes), selon Tuttosport, fait de lui un réel atout de ce côté du terrain. En revanche, en attaque, l’ancien Parisien pêche en termes statistiques puisqu’il n’a délivré que deux passes décisives pour 0 but inscrit.

Malgré un rendement plutôt intéressant durant ses trois saisons sous le maillot bianconero, Adrien Rabiot ne semble plus faire partie des futurs plans de la Juventus, selon plusieurs médias italiens. Après Paulo Dybala, parti libre de Turin, ce serait au tour du milieu tricolore de faire ses valises. Un choix qui permettrait à la Juve d’économiser un gros salaire versé à l’ancien joueur du PSG, puisqu’il s’élève à 7 millions d’euros annuels net, alors que le club avait récupéré le Français “gratuitement” en 2019.

Les plans de la Vieille Dame dévoilés, Adrien Rabiot aurait lui-même fait savoir qu’il souhaitait quitter Turin, d’après les informations de Sky Italia. Le média transalpin rapporte qu’il aurait “exprimé la volonté de partir et de changer d'équipe, donc selon toute vraisemblance leurs chemins se sépareront”. Un choix également fait dans un contexte où la possible arrivée de Paul Pogba pourrait chambouler le milieu de terrain turinois.

Un championnat semble se dessiner plus que les autres pour être la prochaine destination de l’international français. Selon Sky Italia toujours, plusieurs clubs de Premier League seraient en effet intéressés par le départ présumé du milieu de terrain de la Juve. Tuttosport se risque même à sortir des noms parmi lesquels on retrouve Everton, qui cible déjà le Français depuis plusieurs années, mais aussi Newcastle et Manchester United..