Après la fin du feuilleton Mbappé, celui autour de Paul Pogba semble prendre la même direction. En fin de contrat avec Manchester United, le milieu de terrain, qui serait notamment une cible du PSG, aurait finalement décidé de faire son retour à la Juventus. Selon la Repubblica, il a même accepté de baisser considérablement son salaire pour toucher désormais aux alentours des 7,5 millions d'euros plus d'éventuels bonus.

Officialisation à venir ?

De son côté, le Corriere della Sera va encore plus loin et affirme que l'officialisation de ce come-back est imminente. "Il ne reste plus que quelques détails à régler, mais pas de quoi faire changer l'issue du dossier", affirme le très sérieux quotidien généraliste. Massimiliano Allegri, le technicien des Bianconeri, aurait d'ailleurs beaucoup poussé pour le transfert de Pogba. Lors de son premier passage dans le Piémont, le champion du monde avait une relation très fusionnelle avec son coach.

Sauf surprise de dernière minute, Pogba, parti en 2016 pour Manchester United, va donc faire son grand retour à la Juve. "Pogba ? Qui est Pogba ? Je ne le connais pas... C'est un mot anglais ? Je ne sais pas, je l'ai oublié, c'était il y a plusieurs années", ironisait Max Allegri après la dernière journée de Serie A. Il se pourrait que la mémoire lui revienne bientôt...

