Après avoir retrouvé le sourire, dimanche, avec son but face à la Salernitana (2-0), Paolo Dybala l'a certainement quelque peu perdu ce lundi. En fin de contrat avec la Juventus, la "Joya", qui pensait avoir trouvé un accord avec ses dirigeants en novembre dernier, ne devrait finalement pas le prolonger. Selon les médias italiens, le club piémontais a en effet revu son offre à la baisse, ce qui aurait entraîné à la rupture définitive, officieusement actée ces dernières heures.

Comme rapporté par la presse transalpine, un rendez-vous entre les parties s'est déroulé ce lundi matin à la Continassa, centre d'entraînement des Bianconeri. Et il aurait abouti sur une séparation. D'un côté, les dirigeants de la Juve, Andrea Agnelli en tête. De l'autre, Jorge Antun et Carlos Novel, les agents du joueur. Malgré un entretien de plusieurs heures, "les conditions pour continuer" n'étaient pas réunies, indique Sky Italia sur son site.

L'Atlético et... l'Inter sur le coup

En fin d'année dernière, la Juve et son numéro 10 étaient parvenus à trouver un accord, dont les détails avaient filtré : un salaire net de 8,5 millions d'euros + 1,5 de bonus pour les prochaines années. Mais les blessures successives du joueur, ainsi qu'une nouvelle politique salariale prise par le club, ont obligé les dirigeants à revoir les précédentes conditions.

Visiblement, les nouvelles ne conviennent plus à Dybala, qui intéresserait l'Atlético Madrid... mais surtout l'Inter Milan. Le club lombard pourrait rencontrer l'intéressé dans les prochains jours. Arrivé en 2015 dans le Piémont, l'Argentin s'apprête donc à tourner la page. La Juve aussi.

