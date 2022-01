Bologne et l’Inter Milan devront patienter avant de véritablement lancer leur phase retour de championnat. La rencontre prévue entre les deux clubs, ce jeudi midi, n’a pas eu lieu. En cause, une quarantaine imposée à l’actuel 10e de Serie A par les autorités locales suite à de nombreux cas de Covid. Bologne était donc dans l’impossibilité de venir dans son stade malgré la volonté affichée la veille par son entraîneur Sinisa Mihajlovic de disputer ce match.

"On assiste à une situation confuse. Les autorités sanitaires locales décident indépendamment et on voit que Vérone va à La Spezia avec onze joueurs positifs et d'autres équipes sont bloquées avec moins de cas positifs", a regretté sur DAZN Giuseppe Marotta, administrateur délégué de l'Inter, championne en titre et actuellement en tête du classement.

Mercredi soir, les dirigeants ont donc demandé le report de la rencontre suite à l’annonce de la quarantaine. Requête rejetée par la Ligue. Du coup, seul l’Inter s’est présenté au stade Renato Dall’Ara ce jeudi à l’heure supposée du coup d’envoi.

Un scénario qui rappelle celui du Juventus – Naples de la saison dernière. La justice sportive italienne avait dans un premier temps considéré l’absence des Napolitains comme un forfait et décidé une défaite 3-0 sur tapis vert. Finalement, cette sanction avait été levée en dernière instance et le match avait été rejoué. Une piste sans doute à explorer pour ce Bologne – Inter et pour les trois autres rencontres de cette 20e journée dans le même cas. L’année démarre de manière lunaire en Serie A.

