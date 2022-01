C'est une première dans l'histoire du football italien. Au pays des polémiques pourtant faciles, l'Association Italienne des Arbitres ne s'était jamais excusée auprès d'un club pour une erreur arbitrale. Enfin, du moins jusque lundi soir. 91e minute du match entre l'AC Milan et Spezia. Alors que le score est toujours de parité (1-1), le club lombard, qui cherche le but victorieux par tous les moyens pour passer provisoirement en tête du championnat, continue de pousser. Et les Rossoneri finissent par trouver la faille, précisément à la 91e minute et 36 secondes, lorsque Junior Messias expédie le ballon en lucarne du pied gauche. Problème, ce but n'existera jamais. Quelques millièmes de secondes auparavant, l'arbitre du match, Marco Serra, s'était empressé de siffler une faute sur Ante Rebic. Trop vite, trop tôt. L'avantage n'étant pas accordé, le but milanais ne pouvait donc être validé.

Conscient de son erreur, l'homme en jaune levait les deux mains pour s'excuser auprès des hommes de Stefano Pioli, logiquement furieux après cette décision. Surtout qu'ils allaient boire le calice jusqu'à la lie, avec un contre fatal de l'équipe de Thiago Motta à la dernière seconde. De 2-1 à 1-2. En l'espace de trois minutes, l'épilogue de cette folle rencontre avait changé du tout au tout. Celui de la course au titre, peut-être, aussi. Après le coup de sifflet final, autant dire que la colère était immense dans les travées de San Siro. Dans le viseur, un homme : Marco Serra. Lui-même lucide face à son erreur, ce dernier ne cherchera toutefois aucune excuse.

Les larmes tombent, Zlatan le console

Selon le Corriere della Sera, l'arbitre de 39 ans a même "fondu en larmes" loin des caméras. "C'est comme s'il était encore sous le choc, écrit le très sérieux quotidien généraliste. Au point que beaucoup de joueurs de l'AC Milan sont venus le consoler." Ainsi, malgré leur déception, une délégation de 4-5 joueurs milanais ont décidé de se rendre dans son vestiaire. "Zlatan Ibrahimovic, qui a compris le grand moment de difficulté d'un jeune arbitre, est également allé le voir. Un geste de champion." Les dirigeants du club lombard ont fait de même, bien que "très remontés" par l'erreur. "Il n'y a eu aucune contestation virulente", précise le CorSera.

"L'arbitre s'est excusé directement avec nous, a précisé Stefano Pioli, l'entraîneur milanais, en conférence de presse. Il a fait une erreur évidente qui a changé le résultat final. Après ça, toute l'équipe a perdu la concentration et l'attention nécessaires. Je suis triste pour la personne, il a demandé pardon tout de suite et s'est mis la tête dans ses deux mains." Certains techniciens auraient probablement été plus virulents après une telle bourde. Mais du côté de l'AC Milan, une ligne claire a été adoptée ces dernières années. Dirigeants, entraîneurs, joueurs : aucune excuse, lamentation ou critique. Peu importe la raison, d'une erreur arbitrale à un calendrier parfois trop chargé en passant par des blessures à répétition. A Milan, on avance sans s'arrêter ou se plaindre.

La sanction va tomber

De son côté, Marco Serra, lui, va devoir faire de même. Tant bien que mal... En Une de tous les journaux ce mardi, il attend désormais de connaître la nature de sa sanction. Selon La Gazzetta dello Sport, l'AIA, qui s'est excusée directement avec l'AC Milan par téléphone, compte lui faire prendre une pause lors de la prochaine journée de championnat. Avant de le rétrograder en Serie B au retour de la trêve internationale. Désigné au VAR quelques jours auparavant pour le match de Coupe d'Italie, mercredi, entre Sassuolo et Cagliari, Serra tiendra bien sa place.

"Il n'a pas été enlevé de la feuille de ce match, mais il sera temps pour lui, ensuite, de faire une pause", écrit la Gazzetta sur son site ce mardi. Une situation qui peine l'Association des arbitres. "Il était très apprécié et certains voyaient en lui l'avenir de notre profession, nous confie un ex-arbitre italien. On ne peut pas lui jeter la pierre et dire en même temps que sa carrière est terminée. Il va se reprendre. Mais cette erreur technique restera à jamais sur son CV, c'est certain..."

