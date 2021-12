C'est un refrain qui revient à chaque mercato. Inlassablement. Comme celui de l'été qui vous reste dans la tête toute une journée à chaque fois que vous l'entendez. Pour cela, trois ingrédients essentiels pour une réussite assurée : un couple qui bat de l'aile, une séparation annoncée et un troisième protagoniste prêt à se jeter sur l'occasion. Bingo. D'un côté, le PSG et Mauro Icardi, plus vraiment heureux ensemble malgré les déclarations de façade. Et de l'autre la Juventus Turin, qui flirte avec l'attaquant argentin depuis bien des années déjà, même du temps de l'Inter Milan. A chaque ouverture du marché des transferts, d'été comme d'hiver, la rumeur refait surface. Avec, probablement, un fond de vérité. Mais sans jamais que rien ne se concrétise.

La Gazzetta dello Sport a ainsi relancé le refrain dans un article titré : "Des étoiles en location". Vous allez vite comprendre pourquoi. Selon le quotidien italien, Mauro Icardi Ils ont envoyé des signaux positifs concernant cette idée, même si le rachat venait à ne pas être certain", pouvait-on lire dans les colonnes du média. S'il dit vrai, voilà qui en dirait long sur la volonté de changer d'air de la part l'ex-attaquant de la Sampdoria, qui a connu des dernières semaines tumultueuses sur le plan personnel. Au final, ce possible départ pourrait donc convenir à toutes les parties concernées. Lundi,a ainsi relancé le refrain dans un article titré : "". Vous allez vite comprendre pourquoi. Selon le quotidien italien, Mauro Icardi est une piste concrète pour la Vieille Dame cet hiver . Mais uniquement sous la forme d'un échange ou d'un prêt, ce qui ne gênerait visiblement pas l'intéressé et son entourage. "", pouvait-on lire dans les colonnes du média. S'il dit vrai, voilà qui en dirait long sur la volonté de changer d'air de la part l'ex-attaquant de la Sampdoria, qui a connu des dernières semaines tumultueuses sur le plan personnel. Au final, ce possible départ pourrait donc convenir à toutes les parties concernées.

Ad

Pour Paris, un poids en moins

Football Pas de Chiesa et de Dybala avant 2022 IL Y A 4 HEURES

Entre Icardi et Paris, l'histoire avait idéalement commencé. Un joueur en pleine bourre malgré le conflit ouvert avec l'Inter, un transfert in extremis dans les premiers jours de septembre 2019, une formule convenable et des hourras pour Leonardo. Puis des buts, beaucoup de buts. Vingt en trente-quatre matches la première saison, quand même. Avant un lent déclin, notamment en raison de blessures et d'une hygiène de vie parfois douteuse. Aujourd'hui, et même si personne ne le dira officiellement, Icardi est sur le marché. Mais encore faudra-t-il une offre à la hauteur pour rentrer dans les clous.

Après avoir demandé à Mbappé de lui laisser, Icardi a transformé son penalty

En interne, l'international argentin ne fait pas l'unanimité non plus. Et se libérer de son salaire, estimé à 10 millions d'euros brut annuel, pourrait permettre à Paris de souffler un peu. Problème, il faudrait alors le remplacer, puisque le PSG ne dispose pas d'un autre vrai numéro 9 dans son effectif. S'en séparer l'été prochain, lorsque le mercato sera beaucoup plus long, pourrait donc être une solution plus simple. D'autant que la Juve, elle, ne songerait initialement qu'à un prêt. Et au vu de sa situation économique, il est facilement imaginable qu'elle ne fera aucune offre mirobolante au PSG. Il faudrait alors trouver un montage financier convenable à toutes les parties.

Pour le joueur, un nouveau souffle

Mauro Icardi aura 29 ans en janvier prochain. Il est donc à un tournant de sa carrière, qui patine depuis maintenant plus d'un an. Un départ en Italie, un pays qu'il affectionne tout particulièrement et où il a ses habitudes, en plus d'une villa à Côme et un appartement dans Milan. Wanda Nara, sa femme et agent, est également favorable à ce possible come-back, elle qui revient régulièrement dans la Botte.

"Parmi les options que nous avions, le PSG était le pire pour moi parce que je dois faire la navette avec les garçons, qui vont à l’école en Italie. (…) De nombreuses équipes italiennes importantes l’ont voulu et cela aurait été plus pratique, mais j’ai pensé à lui", avait-elle déclaré peu après le transfert à Paris. Depuis, le couple s'est arrangé au mieux, notamment pour le bien de leurs cinq enfants (dont trois issus d'une première union avec Maxi Lopez, ndlr), et a désormais ses habitudes dans la capitale. Mais l'idée d'un déménagement en Italie botterait probablement toute la petite famille.

Pour la Juve, un attaquant à relancer

Sept buts pour Alvaro Morata cette saison, trois pour Moise Kean : la Juve est en quête d'un buteur. Même si l'hémorragie de résultats s'est atténuée, Tuttosport se posait récemment cette question en Une : "Mais où veux-tu aller sans "bomber" ?". Depuis le départ de Cristiano Ronaldo cet été, les Bianconeri ont perdu une trentaine de buts par an. Et elle se cherche aujourd'hui un attaquant capable d'en mettre (au moins) une vingtaine. Si possible sans attendre, même si un rajeunissement de l'effectif a été entamé et qu'un attaquant plus jeune sera également visé. Le nom de Dusan Vlahovic (Fiorentina) revient notamment avec insistance, et il fait rêver les tifosi. Mais son prix (aux alentours de 70 millions d'euros) beaucoup moins les dirigeants du club.

La Vieille Dame cherche donc idéalement une solution à moindre coût, si possible en prêt et efficace pour une deuxième partie de saison brûlante. Il y aura une remontée à compléter au classement de Serie A pour (au moins) se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Et un huitième de C1 face à Villarreal abordable sur le papier. Mauro Icardi pourrait donc être l'homme de la situation, à condition de (re)devenir l'attaquant brillant de la Sampdoria et de l'Inter. Aujourd'hui, il semble très loin.

Serie A Petit à petit, la Juve sort du brouillard 18/12/2021 À 18:54