Une Roma efficace et solidaire comme rarement cette saison a réussi un superbe coup samedi sur le terrain de l'Atalanta Bergame (4-1), emmenée par un Tammy Abraham doublement buteur et un Jordan Veretout des grands jours. Ce coup de frein de la "Dea" (3e), après six victoires consécutives, rapproche davantage l'Inter Milan, leader, du titre honorifique de champion d'hiver. Il sera en poche des Intéristes dimanche soir si l'AC Milan (2e) est battu par Naples (4e) en clôture de cette 18e journée.

La Roma a réussi le match quasi-parfait, le meilleur de l'ère Mourinho lancée cet été, épargnée cette fois par son indiscipline, son manque de réussite ou des décisions arbitrales contraires. Elle reprend provisoirement la 5e place, en revenant à cinq points du Top 4. L'ouverture rapide du score, après moins d'une minute, sur une percée plein axe d'Abraham, a posé les bases de cette belle après-midi pour la Louve.

Les Giallorossi se sont ensuite installés bas et compacts, défendant à onze et sortant avec détermination en contre, ressemblant enfin aux équipes qu'affectionne Mourinho. Zaniolo, pas avare d'efforts pour se replier, a trouvé le break : d'une talonnade, il a servi Jordan Veretout qui lui a rendu le ballon dans l'espace pour son premier but en championnat cette saison (27e).

L'Atalanta a pensé égaliser

Dans la cage romaine, Rui Patrico a ensuite veillé au grain devant Berat Djimsiti (20e), Duvan Zapata (21e) et Rafael Toloi (29e). Face à ce mur romain, Gian Piero Gasperini a rapidement lancé un attaquant supplémentaire, Luis Muriel (34e). Choix gagnant puisque le Colombien a ramené la "Dea" dans le match juste avant la pause avec l'aide d'une déviation de Bryan Cristante (45+1e). Mais alors que l'Atalanta pensait avoir arraché l'égalisation sur corner, but finalement refusé pour hors-jeu (69e), c'est la Roma qui a plié la rencontre.

Chris Smalling a d'abord repris un coup franc de Veretout, auteur de sa deuxième passe décisive du jour (72e). Puis Abraham a profité d'un nouveau bon travail de l'international français pour son sixième but en Serie A (82e).

Abraham et Zaniolo Crédit: Getty Images

