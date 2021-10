L'Inter Milan, la Lazio et la Roma se sont relancées en s'imposant mercredi soir lors de la 10e journée de Serie A, après avoir laissé filer des points ce week-end. Frustrés d'avoir partagé les points dans les derniers instants face à la Juve dimanche (1-1), les Interistes ont joué une partition pleine de maîtrise face à Empoli. Après avoir contré devant sa ligne une frappe de Luperto (19e), Danilo D'Ambrosio a été décisif offensivement, en initiant un une-deux avec Alexis Sanchez après une récupération au milieu de terrain avant d'être servi d'un subtil piqué pour ouvrir le score de la tête (34e).

Intéressants dans le jeu, les Nerazzurri ont dominé la partie largement suite au carton rouge de Ricci auteur d'un tacle à hauteur de genou sur le joyau de l'Inter Nicolo Barella (52e). Les Interistes se sont assurés la victoire grâce à un but de Federico Dimarco (66e) sur un centre de Lautaro Martinez. Au classement, l'Inter (21 points) reste troisième et tente tant bien que mal de suivre le rythme infernal du leader l'AC Milan (28 pts).

Dans le même temps, les deux clubs de Rome ont aussi goûté de nouveau à la victoire. La Lazio s'est imposée face à la Fiorentina, sur la plus petite des marges (1-0). Les Laziale ont trouvé la faille grâce à Pedro, après une belle action collective impliquant Sergueï Milinkovic-Savic et l'actuel meilleur buteur de Serie A, Ciro Immobile. De son côté, la Roma était menée par Cagliari avant de renverser les Siciliens 2-1 grâce à un coup franc somptueux de son capitaine Pallegrini (78e). L'AS Rome (4e, 19 pts) et la Lazio (6e, 17 pts) sont à quelques points du podium.

