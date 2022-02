L'Inter Milan n'est pas prêt de laisser sa couronne mais il a eu chaud. En attendant de savoir si le Milan AC peut lui prendre le fauteuil de leader, dimanche, le club intériste a fait le service minimum pour ne pas faire la mauvaise opération du week-end. Une semaine après avoir subi la loi d'Olivier Giroud dans le derby milanais, les hommes de Simone Inzaghi ont sauvé les meubles et provisoirement la tête du championnat dans le choc contre le Napoli (1-1). Le suspense reste entier dans cette Serie A mais c'est avant tout les Napolitains qui peuvent s'en vouloir à l'issue du match.

En effet, après la première période de ce choc, tous les voyants ont été au vert pour les hommes de Luciano Spalletti. Une ouverture du score précoce de Lorenzo Insigne sur penalty (7e), le retour du patron défensif qu'est Kalidou Koulibaly après son sacre à la CAN avec le Sénégal et une envie de tuer le match. Seulement, les Azzurri n'ont pas réussi à le faire malgré la faiblesse adverse. Que ce soit De Vrij ou Skriniar, les deux centraux de l'Inter Milan ont vécu une sale soirée face à Victor Osimhen. L'attaquant masqué pèse chaque match un peu plus mais n'a pas eu la réussite escomptée devant le but de Samir Handanovic.

Insigne dépasse Maradona

Le gardien et capitaine de l'Inter est d'ailleurs toujours cette muraille qui semble infranchissable. A 38 ans, le Slovène ne flanche pas et n'a pas fini de dégoûter les attaquants adverses. Au Stadio Diego Armando Maradona, ce sont Osimhen ou Elmas qui en ont fait les frais quand Insigne, devenu troisième meilleur buteur de l'histoire du club devant Maradona, avait pourtant réussi à prendre à défaut le portier intériste en début de match. A force de manquer le coche, le Napoli a déjoué et n'a pas donné l'impression de vouloir plus qu'un point.

Car même en étant en dedans, l'Inter Milan conserve provisoirement la tête du classement grâce à Edin Dzeko. Ce n'est pas compliqué, l'attaquant bosnien a été le seul à mettre Ospina à contribution, samedi soir avec seulement deux tirs cadrés. Mais un ô combien important dès le retour des vestiaires (47e). Une égalisation rapide qui a marqué la fin de la récréation de ce choc qui est ensuite tombé dans un faux rythme comme si les deux équipes étaient déjà en train de préparer leur rendez-vous européen de la semaine. Contre Liverpool en Ligue des Champions pour l'Inter et à Barcelone en Ligue Europa pour les Napolitains. Après ce choc, statu quo entre les deux géants mais dimanche, c'est bien le Milan AC qui peut se frotter les mains.

