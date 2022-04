En montrant deux visages bien distincts, l’Inter Milan est tout de même parvenu à assurer l’essentiel lors de cette 32e journée de Serie A, en s’imposant sur sa pelouse face à l’Hellas Verone (2-0), pour mettre la pression à ses deux concurrents pour le titre, l’AC Milan et Naples. Après une première période parfaite, les joueurs de Simone Inzaghi ont fait la différence grâce à Nicolo Barella et Edin Dzeko, avant de faire le dos rond dans le deuxième acte. Ce 19e succès de la saison permet aux Nerazzurri de revenir à un point de son voisin milanais, en tête de la Serie A.

Ce succès, les partenaires d’Edin Dzeko l’ont en effet construit dans le premier acte, en dominant largement une formation véronaise joueuse, mais qui a eu aussi la fâcheuse tendance à laisser beaucoup trop d’espaces dans son camp aux champions en titre pour permettre aux attaquants adverses de porter le danger sur son but. Solides derrières, les Intéristes ont buté sur un Lorenzo Montipo en grande forme et qui a empêché le club Lombard de tuer le suspense en 45 minutes.

L’Inter a joué à se faire peur

Alors que les vagues milanaises ne cessaient de revenir dans sa surface, le portier italien a enchaîné les parades (18e, 26e, 29e), mais il n’a rien pu faire sur le délicieux extérieur du pied de Barella, à bout portant sur un centre d’Ivan Perisic, sur l’ouverture du score (1-0, 22e). Ni sur la reprise du droit dans ses six mètres de Dzeko, très remuant dans cette partie, après une déviation de la tête de Perisic au premier poteau sur un des nombreux corners intéristes (2-0, 30e).

Peu sollicité, Samir Handanovic a réalisé un arrêt essentiel sur une des seules opportunités des Gialloblu en première mi-temps (35e). Le gardien slovène a eu plus de frayeurs au retour des vestiaires, alors que ses partenaires se sont petit à petit endormis. Moins souverains dans les duels, repliés dans leur camp, les Milanais ont évolué en contre et manqué plusieurs occasions franches (49e, 68e), dont un nouveau sauvetage sur son poteau de Montipo (73e), mais ils ont offert plus de cartouches à leurs adversaires.

Si les coéquipiers d’Adrien Tameze ont mis le pied sur le ballon, ils n’ont pas réussi à profiter des quelques situations en leur faveur (54e, 62e, 80e, 81e) pour faire douter les locaux et relancer la rencontre. Finalement, l’Inter est parvenu à glaner, après son succès important face à la Juventus la semaine passée, une deuxième victoire consécutive, pour prolonger ainsi une fin de saison palpitante, et ce joli duel à trois pour le Scudetto.

