C'est un retour à la réalité compliqué pour l'AS Rome. Quatre jours après leur qualification en finale de Conference League, les hommes de José Mourinho se sont inclinés (2-0) sur le terrain de la Fiorentina en clôture de la 36e journée de Serie A.

La Viola, bien rentrée dans le match, a logiquement ouvert le score sur un penalty de Nicolas Gonzalez, après recours à la VAR. L'attaquant argentin s'est fait justice lui-même après avoir été fauché dans la surface de réparation par Rick Karsdorp (5e). La Fiorentina, qui restait sur quatre défaites consécutives en Serie A et en Coupe d'Italie, a puni une équipe de la Roma qui a confirmé dans ce match décalé sa mauvaise passe.

Nicolas Gonzalez Crédit: Getty Images

La Louve qui n'a jamais été en mesure de contester la supériorité technique et athlétique de ses hôtes, a ensuite concédé le but du break à Giacomo Bonaventura. Profitant de la passivité de la défense romaine, ce dernier a pu armer une frappe tendue au ras du sol offrant un avantage définitif à l'équipe de Vincenzo Italiano (11e). Seul un coup franc de Pellegrini, qui semblait prendre le chemin de la lucarne, a été boxé in extremis par le gardien florentin Pietro Terracciano (17e), qui a passé une soirée tranquille. Amrabat a failli corser l'addition, mais sa frappe sèche a été claquée en corner par Rui Patricio (55e), lequel a encore dû s'employer devant Youssouf Maleh (84e) pour éviter une défaite encore plus lourde aux hommes de José Mourinho.

Grâce à son succès, la Viola compte désormais le même nombre de points (59) que les Giallorosi, mais est devancée au classement par son adversaire à la différence de buts (+ 13 contre +9). Il s'agit du quatrième match consécutif sans victoire en Serie A pour l'équipe de la Capitale, à la peine en championnat mais qui disputera le 25 mai la finale de la Ligue Europa Conférence contre Feyenoord. En vue de cette échéance, la Roma pourra compter sur Leonardo Spinazzola, de retour ce lundi face à la Fiorentina, dix mois après s'être blessé avec l'Italie à l'Euro.

