Giorgio Chiellini est rétabli après été testé positif au Covid-19. "Guéri et donc plus soumis au régime de la quarantaine", Chiellini rejoindra l'équipe demain (samedi, ndlr)" au centre d'entraînement, selon le communiqué de son club. Il pourrait être de retour en vue de la Supercoupe d'Italie contre l'Inter Milan mercredi prochain à San Siro. L'attaquant bosnien de l'Inter Milan Edin Dzeko, testé positif fin décembre, a lui aussi pu mettre fin à sa période de quarantaine après un test négatif, a-t-on appris auprès du club nerazzurro.

Mais s'il s'est entraîné en individuel vendredi, il attend encore un second test négatif pour pouvoir se joindre au groupe et éventuellement retrouver le terrain dimanche contre la Lazio Rome, lors de la 21e journée. La Serie A est très perturbée cette semaine par le regain de contagions de Covid-19. Quatre matches n'ont pu avoir lieu jeudi, lors de la 20e journée, et au moins trois devraient aussi être annulés dimanche en raison des mesures sanitaires visant toujours le Torino, Bologne et l'Udinese.

Ad

Serie A Mauvaise affaire pour la Juve, Naples grappille IL Y A 21 HEURES

Serie A Bologne - Inter Milan ne sera pas joué HIER À 11:47