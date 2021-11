Un coup d'arrêt pour Naples. Le co-leader de Serie A a été accroché dimanche à domicile par l'Hellas Vérone (1-1), offrant l'occasion à l'AC Milan de prendre seul la tête du classement en cas de succès en soirée contre l'Inter, dans le choc de la 12e journée. Le Napoli reste invaincu (dix victoires, deux nuls) mais concède ses premiers points de la saison dans son stade Diego-Maradona, l'idole argentine dont le visage était floqué sur les maillots napolitains du jour, pour célébrer le premier anniversaire de sa mort, le 25 novembre.

L'Hellas Vérone, qui a battu cette saison la Roma, la Lazio et la Juventus, a rapidement ouvert la marque par l'inévitable Giovanni Simeone (13e). Le fils de l'entraîneur de l'Atlético Madrid Diego Simeone poursuit son incroyable série avec neuf buts marqués lors des sept derniers matches. Naples a évité les doutes en égalisant immédiatement par Giovanni Di Lorenzo (18e). Lorenzo Insigne et Victor Osimhen, de retour après avoir manqué les deux derniers matches, n'ont eux pas été en réussite : le capitaine a vu le gardien sortir sa frappe (35e) et le Nigérian a touché le montant (41e).

Piotr Zielinski et Federico Ceccherini, Naples-Vérone Crédit: Getty Images

La Lazio dépasse la Roma

Dans une seconde mi-temps plus hachée, que Vérone a terminé à neuf après deux cartons rouges (Bessa, 88e et Kalinic, 90e+3), Naples eu les occasions mais en vain : le coup-franc de Dries Mertens a terminé lui aussi sur le poteau (90e+1). Naples doit se contenter d'un 1-1 contre Vérone, comme la saison dernière lors de l'ultime journée, un nul qui avait privé Insigne et les siens de Ligue des champions. Avec 32 points, le Napoli reste en tête mais est sous la menace de Milan, deuxième à un point, avant le derby milanais en soirée.

La Lazio a de son côté facilement dominé la Salernitana (3-0), 19e. Ciro Immobile de la tête (31e) puis Pedro (36e) ont mis les Laziali en tête avant la pause. Et s'ils ont tremblé sur des tirs sur le montant de Milan Djuric (46e) puis Franck Ribéry (66e), Luis Alberto (69e) a plié le match. Cette victoire permet à l'équipe de Maurizio Sarri de chiper la cinquième place à la Roma de José Mourinho, battue à Venise (3-2).

Ciro Immobile, Lazio-Salernitana Crédit: Getty Images

