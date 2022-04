Un match nul qui n’arrange personne, et surtout pas Naples. Alors qu’ils espéraient se relancer dans la course au Scudetto, face à l’AS Rome, les joueurs de Luciano Spalletti ont encore lâché des points à domicile, lundi soir, dans un match qu’ils avaient pourtant parfaitement entamé avec une réalisation de Lorenzo Insigne (1-1). Stephan El Shaarawy a permis aux Romains de rattraper leurs adversaires dans le temps additionnel de la seconde période, et tandis que les Giallorossi sont toujours à distance de la 4e place, l’AC Milan conserve quatre longueurs d’avance sur les Azzurri en tête de la Serie A.

Ad

Serie A "C'est une idole" : Abraham, le protégé de Mourinho qui a conquis Rome IL Y A 21 HEURES

Les sifflets qui sont descendus des travées du stade Diego Armando Maradona au coup de sifflet final l’ont confirmé : le public napolitain commence à perdre patience, à mesure que le titre s’éloigne pour leur équipe, qui ne parvient pas à faire la loi sur sa pelouse cette saison. Seulement vainqueur d’un seul de ses 5 derniers matches désormais à domicile, Naples souhaitait se relancer après la déconvenue subie chez elle face à la Fiorentina (2-3) lors de la dernière journée, mais il n’en a rien été.

Naples s’est laissée surprendre

Pourtant, ce lundi de Pâques avait bien commencé pour les coéquipiers de Hirving Lozano. Lancé dans le dos de la défense romaine, l’attaquant mexicain, qui a souvent mis le feu dans l’arrière-garde adverse lors de cette 33e journée, à l’inverse d’un Victor Osimhen trop peu présent dans la surface, a obtenu, avec l’aide du VAR, un penalty transformé sans sourciller par Insigne (1-0, 11e). Dans une rencontre animée, malgré de nombreuses fautes et des contacts parfois très rugueux, les locaux semblaient maîtriser leur sujet.

Mais, alors qu’ils n’ont pas réussi à s’offrir de grosse opportunité de break, ils n’ont pas pris garde aux quelques frayeurs sur leur but, comme cette tête d’Osimhen qui a atterri sur sa propre barre (39e). Longtemps solides et solidaires derrière, avec un Kalidou Koulibaly auteur de belles interventions défensives (29e, 88e), les Napolitains ont laissé de plus en plus d’opportunités à leurs adversaires.

Après deux têtes non maîtrisées de Tammy Abraham (61e) et de Gianluca Mancini (66e), et un contact litigieux de Meret dans sa surface (76e), les joueurs de la capitale italienne ont continué de pousser, encouragés par les changements offensifs de José Mourinho, qui a eu la bonne idée de faire rentrer El Shaarawy à la 75e minute. Servi dans la surface, l’ancien Monégasque a ainsi permis aux siens de gratter le point du nul (1-1, 90e+1). Toujours à cinq points de la Juve, les Giallorossi contrarient les Napolitains qui auront l’obligation de l’emporter, à l’extérieur cette fois, lors de leur prochaine sortie, face à Empoli.

Serie A Naples encore piégé à domicile, l'Atalanta s'enfonce 10/04/2022 À 15:32