Naples peut s'en mordre les doigts. Malgré un break d'avance à dix minutes de la fin de la rencontre, les Napolitains se sont inclinés dimanche à Empoli (3-2) et semblent avoir hypothéqué leurs dernières chances de remporter le titre. La défense napolitaine a complètement sombré lors des dix dernières minutes. Le latéral Kevin Malcuit a d'abord perdu un ballon qui a permis à l'Empoli de revenir à 2-1 par Liam Henderson (80e) puis son gardien Alex Meret s'est fait contrer juste devant sa propre ligne par Andrea Pinamonti sur le 2-2 (83e).

Le même Pinamonti, euphorique, s'est ensuite jeté (88e) pour conclure un improbable retournement de situation qui laisse le Napoli à cinq points de l'Inter Milan (1er) et quatre de l'AC Milan (2e), avec un match de plus à jouer pour les deux formations milanaises. Jusqu'à cette fin de match cauchemardesque, Naples avait pourtant été le plus efficace pour prendre le large grâce à Dries Mertens (44e) et Lorenzo Insigne (53e). Mais Luciano Spalletti a cette fois été trahi par sa défense, le point fort de l'équipe cette saison, en l'absence du "roc" Kalidou Koulibaly, suspendu.

Spalletti plaide coupable

"Imaginer une telle fin de match était difficile. Mais ce sont des matches où l'adversaire continue de se battre avec la bonne attitude, alors que nous avons probablement perdu un peu de notre attention et fait des erreurs qu'on ne devrait pas faire", a commenté l'entraîneur napolitain sur DAZN après ce troisième match sans succès (2 défaites et 1 nul). "C'est moi le responsable de cette équipe, de son attitude technique et mentale, je dois payer les conséquences de ce qui arrive sur le terrain", a ajouté Spalletti, refusant d'accabler son gardien pour la bourde sur le 2-2.

La qualification pour la Ligue des champions, promise aux quatre premiers, ne semble pas menacée, puisque le Napoli compte encore 9 points d'avance sur l'AS Rome (5e). Mais Insigne et ses partenaires voient leur troisième place menacée par la Juventus (4e), qui reviendra à un point en cas de victoire sur le terrain de Sassuolo lundi.

