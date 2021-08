Olivier Giroud et l’AC Milan, c’est une affaire qui roule ! L’attaquant international français, absent de la liste de Didier Deschamps pour les trois rencontres à venir de l’équipe de France, a montré qu’il était en pleine forme en ce début de saison. En témoigne son premier doublé avec l’AC Milan, lors de la seconde journée de Serie A face à Cagliari (4-1), dimanche soir. Autre joueur français aligné, Mike Maignan a continué à rassurer, dans la solide arrière-garde lombarde que semble dessiner Stefano Pioli.

Le jeune AC Milan millésime 2021-2022 de Stefano Pioli a décidé de ne pas perdre de temps, cette saison :deux2 rencontres de championnat, et déjà 2 victoires. Les Milanista sont des hommes pressés et ils l’ont démontré peu avant le premier quart d’heure de jeu : premier signal envoyé avec le coup franc enroulé de Sandro Tonali, frappé à 20 mètres du droit et imparable pour Boris Radunović (12e minute, 1-1).

Pas de pitié pour les absents et les retardataires car trois minutes plus tard, Alessandro Deiola avait déjà égalisé sur un joli service de João Pedro (15e, 1-1). Pas de quoi décourager les coéquipiers de Davide Calabria, puisque Rafael Leão inscrivait quelques secondes plus tard le deuxième but rossonero sur un tir dévié par Brahim Diaz, mais bien accordé à l’attaquant portugais (17e, 2-1).

Giroud, un doublé et des promesses

Par la suite, Olivier Giroud va en profiter pour inscrire ses deux premiers buts pour l’équipe chère à Gennaro Gattuso et à Paolo Maldini, son directeur technique, tous les deux présents en tribune. D'abord d'une superbe frappe placée du gauche en un temps, sur un remarquable service de Brahim Diaz (24e, 3-1) et d’un penalty consécutif à une main peu évidente de l’international néerlandais Kevin Strootman, prêté par l’Olympique de Marseille aux Rossoblù de Cagliari. Le Français a envoyé le ballon à gauche de Radunović, peu avant la pause (43e, 4-1).

Techniquement imprécis et très nerveux, les coéquipiers de Diego Godin n’auront jamais la possibilité de réellement inquiéter les Milanais après le repos, malgré une frappe vicieuse de Charálampos Lykogiánnis, bien repoussée par Mike Maignan, dernier rempart fiable, comme à son habitude (79e). Ce second succès de la saison est bienvenu pour les coéquipiers de Zlatan Ibrahimović, spectateur attentif des événements depuis le banc et qui fera son retour sur les terrains à la mi-septembre. Il faudra confirmer cela pour les Rossoneri, et dès le retour des obligations internationales : dimanche 12 septembre contre la Lazio, et une semaine plus tard, au Juventus Stadium, antre des vieilles connaissances Massimiliano Allegri, Leonardo Bonucci et cie.

