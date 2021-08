Cristiano Ronaldo avait démenti les rumeurs de départ mais celles-ci n'ont pas tardé à ressurgir. La star portugaise a été laissée sur le banc par le nouvel entraîneur de la Juventus Massimiliano Allegri pour le premier match officiel des Bianconeri, dimanche sur la pelouse de l'Udinese en ouverture de la saison de Serie A.

Aucune raison n'a été avancée par le club pour expliquer ce choix fort d'Allegri qui, pour ce premier match de championnat, s'est aussi passé de Federico Chiesa, laissé lui aussi sur le banc, selon les compositions d'équipes officielles. L'attaque des Bianconeri sera conduite par le duo Morata-Dybala.

Un transfert attendu ?

Pourtant, le journaliste italien Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, assure que le coach turinois a pris sa décision à la demande expresse de Cristiano Ronaldo. Le joueur de 36 ans compterait changer d'air au mois d'août et espère trouver une solution durant les derniers jours du marché estival.

Allegri avait assuré samedi que Ronaldo était "à disposition" pour ce premier match et démenti toute envie de départ de la star : "A moi, Ronaldo m'a dit qu'il restait, clarifions ainsi ce point." CR7 lui-même avait pris la parole sur ses réseaux sociaux en début de semaine pour faire un point très clair sur son avenir et réaffirmer son intention de poursuivre son aventure avec le club turinois. Le vice-président Pavel Nedved a d'ailleurs expliqué à DAZN que cette décision avait été prise d'un commun accord entre le club et le joueur. "Il restera à 100%", a promis le dirigeant tchèque.

Avec AFP

