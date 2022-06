Malgré ses 39 ans, Franck Ribéry va poursuivre au plus haut niveau pour une saison supplémentaire. Ce mercredi, la Salernitana a annoncé que le maintien obtenu lors de la dernière journée entraînait une prolongation de contrat automatique pour le Boulonnais.

Ad

"Pour le moment, nous pouvons confirmer que Franck Ribéry est un joueur de la Salernitana", a indiqué à l'AFP le club du sud de l'Italie, soulignant que le "contrat a été renouvelé automatiquement avec le maintien". L'ex-ailier des Bleus et du Bayern Munich, âgé de 39 ans, est arrivé l'été dernier à Salerne, ville située sur la Côte Amalfitaine au sud de Naples, après la fin de son contrat précédent de deux ans à la Fiorentina.

Serie A L'AC Milan officiellement racheté pour 1,2 milliard d'euros IL Y A 7 HEURES

La Salernitana est montée en 2021 pour la troisième fois de son histoire dans l'élite. Pour la première fois, elle a obtenu son maintien, lors de la dernière journée, alors que ses deux premières expériences s'étaient soldées par une relégation immédiate (1948 et 1999).

Le club avait annoncé en janvier que "FR7" avait demandé à partir pendant le mercato hivernal, avant de se raviser et de finalement terminer la saison chez les Grenats. Des médias avaient alors évoqué des envies de retraite du natif de Boulogne-sur-Mer. Juste après avoir assuré in extremis le maintien, le 22 mai, Franck Ribéry avait confié son envie de rester. "Il y a eu des moments difficiles et des beaux moments. Rester ? Si tu veux que je reste, je reste...", avait-il lâché à des journalistes.

Serie A "C'est imminent" : La presse italienne annonce le retour de Pogba à la Juve IL Y A 8 HEURES