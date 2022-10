Salernitana-Roma (0-1, 14 août) était-il le dernier match de la carrière de Franck Ribéry ? Ce vendredi, le quotidien Il Mattino annonce que l'international français de 39 ans (81 sélections) va résilier son contrat avec l'actuel quatorzième de Série A, et va raccrocher les crampons pour intégrer le staff de Davide Nicola. Si l'information venait à être confirmée, le Boulonnais mettrait un terme à sa très riche carrière professionnelle longue de 18 ans.

Si proche du Ballon d'Or 2013...

Après Metz (2004-2005), Galatasaray (2005), l'Olympique de Marseille (2005-2007) et le Bayern Munich (2007-2019), Franck Ribéry avait entamé un dernier cycle en Italie il y a trois ans en rejoignant la Fiorentina puis la Salernitana à l'été 2021. Le Français avait réussi l'exploit de maintenir le promu en Série A la saison passée. Mais depuis le début de l'exercice 2022-23, Franck Ribéry n'avait joué que 36 minutes contre la Roma et n'avait pas pu enchaîner à cause de blessures.

Franck Ribéry possède l'un des plus gros palmarès du football français : une Ligue des champions, une supercoupe d'Europe, neuf championnats d'Allemagne, six coupes d'Allemagne et une coupe de Turquie. Sur le plan individuel, l'ancien Munichois a remporté le titre de joueur UEFA de l'année en 2013. Cette même année, il pensait pouvoir décrocher le Ballon d'Or mais a finalement terminé à la troisième place derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Une lourde déception qui a longtemps miné le Français.

Les Bleus, histoire riche mais compliquée

Joueur star du Bayern Munich avec Arjen Robben, Franck Ribéry a fait vaciller un nombre incalculable de défenseurs par ses chevauchées et ses dribbles. Cependant, l'ailier n'a pas connu le même succès en équipe de France. Après une Coupe du monde 2006 très réussie sur le plan individuel, l'ancien joueur de l'OM est tombé dans les années noires des Bleus : élimination dès le premier tour de l'Euro 2008, France-Irlande 2009 entaché par une main de Thierry Henry et évidemment Knysna 2010.

Suspendu trois matches par la commission de discipline de la FFF pour son rôle dans la grève du bus, Franck Ribéry a fait son retour en Bleu neuf mois plus tard. Revenu par la petite porte, l'ex-Messin a su reconquérir le public français par son jeu et notamment lors de France-Ukraine 2013 (3-0), en barrage retour du Mondial 2014. Blessé à quelques jours du départ au Brésil, Franck Ribéry n'a plus jamais rejoué avec les Bleus. Huit ans plus tard, le Boulonnais met un terme à son immense carrière.

