Une semaine. Pas plus, pas moins. Lorsque Marcelo Bielsa a vu les premiers entraînements d'André-Frank Zambo Anguissa à la Commanderie, l'ancien entraîneur de l'OM s'est alors rapidement laissé charmer par ce jeune milieu de terrain au profil bien spécifique. "Dès la première semaine, il a dit ouais, le petit, je l’aime bien, il a ce que je recherche !", racontera l'intéressé en mars 2021 à l'AFP, soit trois ans après son départ de la Canebière. Rudi Garcia, à sa prise de pouvoir en octobre 2016, avait déjà pavé la voie, distillant à son joueur beaucoup de conseils. "Il m’a dit ‘Lâche-toi ! Prends du plaisir !’ C’est quelqu’un qui m’a fait beaucoup de bien et qui continue à m’appeler, à m’écrire quand il peut", ajoutera celui qui fait désormais le bonheur du Napoli.

Après des piges plus ou moins réussies du côté de Fulham et Villarreal, où le club de Premier League avait décidé de le prêter lors de la saison 2019-2020, l'international camerounais s'est définitivement accompli du côté de l'Italie même si, à son arrivée à l'été 2021, presque personne n'aurait misé sur lui. Sauf son entraîneur Luciano Spalletti, qui entrevoit rapidement le potentiel de son nouveau milieu de terrain. "C'est un joueur différent des autres, racontera le technicien toscan à l'époque. Il est capable de donner un équilibre à l'équipe avec ses caractéristiques, son profil et ses qualités. Il n'y en a pas deux comme lui dans notre effectif."

Placé dans le double pivot du 4-2-3-1 de son coach, Anguissa y trouve son compte. De son volume de courses à ses projections vers l'avant, de ses feintes de corps à ses dribbles courts en passant par ses transmissions : le public du Stadio Maradona est rapidement conquis. Sa direction aussi. Au bout de quelques mois, elle décide même, en coulisses, de lever son option d'achat. Arrivé pour 400 000 euros, l'ancien Marseillais est définitivement transféré en mai dernier pour 15 millions d'euros répartis sur trois ans. "Il est devenu indispensable pour nous", résumera Luciano Spalletti.

Régularité à haut niveau

Après un millésime 2021-2022 parfaitement réussi, ponctué par une qualification en Ligue des champions et un rêve du scudetto finalement brisé, Anguissa est reparti sur les mêmes standards cette saison. En guise de preuve, sa moyenne de notes (où ça ?) : 6,50 en 21-22, 6,50 en 21-23. Pas gagné quand on connaît la façon de noter de nos confrères transalpins. Dans une équipe qui a fait peau neuve l'été dernier, il fait désormais partie des tauliers. A Naples, Zambo ne semble plus être qu'un lointain parent de celui souvent moqué à l'OM, notamment pour son contrôle raté sur le premier but de l'Atlético de Madrid lors de la finale perdue de C3 en 2018. Là-bas, sur la côte amalfitaine, on le respecte autant qu'on l'aime.

"C'est quelqu'un de très réservé mais très respecté par le vestiaire, estime un habitué du Castel Volturno, le centre d'entraînement du club. Il n'est pas du genre à aimer les projecteurs. Lui, il veut parler sur le terrain et attirer la lumière à ce moment-là." Malgré d'autres propositions lors du dernier mercato, notamment venues de Premier League, Zambo ne se voyait pas ailleurs qu'à Naples, où il a pris ses quartiers sur la magnifique colline de Posillipo avec vue imprenable sur la baie.

Il n'est pas humain, il n'est pas de cette planète. Milner semble un gamin d'une école de foot face à lui. Il a la fantaisie, le volume, la vision de la passe. Et il marque", écrivait par exemple Il Mattino au lendemain de son premier match de C1. "Anguissa domine physiquement et techniquement ses adversaires", estimait de son côté La Gazzetta dello Sport, presque subjuguée par la dimension prise par l'ancien Marseillais en même pas deux saisons. Dans ce début de saison fantastique du Napoli , le Camerounais y a bien évidemment un rôle prépondérant. Début septembre, sa prestation lors de la démonstration face à Liverpool avait presque laissé sans voix la presse transalpine. "", écrivait par exemple Il Mattino au lendemain de son premier match de C1. "", estimait de son côté, presque subjuguée par la dimension prise par l'ancien Marseillais en même pas deux saisons.

Son rêve ? Gagner un titre avec Naples

"Il ne faut pas mentir, 95-99% de l'Italie ne connaissait pas Anguissa avant sa venue, lâchait l'ancien défenseur Daniele Adani, désormais consultant respecté, en janvier dernier. Pour moi, il a été le meilleur milieu axial de la phase aller en 2021-2022 (...) Aujourd'hui, tout le monde dit : 'Regardez ce Napoli avec Anguissa...'. Mais qui le connaissait avant qu'il n'arrive ici ? Tout le mérite revient au club et à Spalletti. Avec son travail et sa capacité à faire progresser ses joueurs, il a permis à ce garçon de s'imposer tout de suite. Le mérite lui revient."

Avec un entrejeu composé du trio Zielinski - Lobotka - Anguissa, le Napoli semble presque intouchable aujourd'hui. "C'est la meilleure équipe européenne en ce moment", estimait Jürgen Klopp avant la victoire de Liverpool la semaine passée. Les Reds sont d'ailleurs les seuls à avoir infligé une défaite aux Napolitains cette saison. En tête du championnat avec six points d'avance sur l'AC Milan et surtout une cadence infernale (11 victoires et 2 nuls en 13 matches), le club parthénopéen fait désormais figure de grand favori pour le scudetto plus de trente-deux ans après avoir remporté leur dernier (1989-1990). "Le rêve de Zambo, comme celui de ses coéquipiers, est de gagner un titre ici", soulignait le quotidien Il Mattino ces dernières semaines. Pour l'instant, c'est bien parti pour.

