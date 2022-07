Les montagnes de la petite commune de Waidring (Autriche), située dans le district de Kitzbühel, ont tremblé. La légende raconte même que certains échos ont fait vibrer les murs des petites habitations situées aux alentours. Généralement paisible, ce village de 2.000 habitants environ a vécu un bien drôle de mercredi. La faute... au Torino. En effet, après avoir séjourné une dizaine de jours à Bad Leonfelden, le club piémontais a décidé de poser ses valises à Waidring pour la deuxième partie de sa mise au vert estivale, comme de programme. Et jusque-là, rien d'anormal. Avant donc cette fameuse matinée de mercredi.

Arrivé le soir précédent pour suivre ses troupes, Davide Vagnati, le directeur sportif du Toro, a certes pu assister à la victoire face à l'Apollon Limassol (1-0) en match amical mercredi en fin d'après-midi. Mais il n'avait probablement pas prévu ce qui a précédé : une altercation avec Ivan Juric, son entraîneur, réputé pour son franc-parler et son caractère bien trempé. Si les deux auraient certainement préféré qu'il reste secret, cet accrochage a rapidement atterri sur la place publique. D'abord via les médias italiens, mis au courant de l'affaire. Puis, bouquet final, avec la publication de la vidéo de la scène en question sur les réseaux sociaux, qui s'en sont donné à coeur joie pour la partager et, bien évidemment, la commenter. Il faut dire qu'il y avait de la matière.

Tu ne fous rien

Tournée secrètement depuis le balcon de l'hôtel, et diffusée puis supprimée de Twitter par un mystérieux compte, avant d'être finalement publiée sur Youtube, la séquence - qui dure une bonne minute - est surréaliste. A son commencement, on y voit Vagnati et Juric débarquer sur le parking en pleine discussion, et vraisemblablement pas pour choisir le repas du midi.

"Quand tu vas voir le président et que tu ne me dis rien, tu me manques de respect", lui lance notamment le dirigeant. "Mais il veut que tu partes, que tu disparaisses", répond Juric. S'en suivent bousculades, insultes et hurlements. "Je te fais l'équipe", lâche le directeur sportif, "non toi tu ne fous rien", répond l'entraîneur, qui se voit rétorquer qu'il "n'est personne" et qu'il ne "doit pas élever la voix". "Tu dois avoir du respect, comme moi j'en ai pour toi (...) Je te défends toujours auprès de l'autre tête de con (probablement son président, ndlr)", hurle Vagnati. Ambiance... Les deux hommes sont alors séparés tant bien que mal par leur "team manager", qui préfère éviter le pire.

"Des choses qui arrivent"

Selon les informations de la presse italienne, la cause de la dispute est simple : un mercato qui peine à décoller, des départs qui s'enchaînent et un immobilisme inquiétant. "Il y a eu une discussion, ce n'était pas beau à voir mais ce sont des choses qui arrivent quand deux personnes veulent faire les choses d'une certaine façon, a réagi le directeur sportif à Sky Italia. Le "mister" voudrait des joueurs le plus tôt possible, nous faisons le maximum dans une situation de mercato difficile. On lui donnera les joueurs dont il a besoin." Le Toro a notamment vu partir Andrea Belotti, Gleison Bremer ou encore Josip Brekalo.

"Après tout ça, on s'est pris dans les bras et on s'est dit ce qu'on devait se dire, poursuit Vagnati. Nous sommes deux personnes vraies qui se disent les choses comme elles sont : c'est aussi grâce à ces discussions et à cette prise de bec que nous pouvons repartir du bon pied. Nous avons envie de bien faire, le "mister" est juste préoccupé et c'est légitime. Nous le comprenons (...) Il a de grands objectifs et nous aussi. Pensons à faire le bien du Torino."

Urbano Cairo, le président granata, a fait comprendre qu'il ne prendra aucune sanction envers les deux protagonistes. "L'épisode est officiellement clos, les deux ont eu une explication et nous pouvons maintenant tourner la page", nous fait savoir le club.

