La Lazio Rome a enchaîné une quatrième victoire de rang en Serie A, lundi sur le terrain de la Fiorentina (4-0), et retrouve sa place sur le podium derrière le leader Naples, et l'Atalanta Bergame, au terme de la neuvième journée de championnat.

Ad

Avec 20 points, les Romains (3e) sont seulement à un point de l'Atalanta, tenue en échec à Udine (2-2), et trois unités de Naples, large vainqueur du promu Cremonese (4-1) dimanche. L'Udinese et l'AC Milan possèdent le même nombre de points que la Lazio. Les joueurs de Maurizio Sarri ont fait la différence en première mi-temps, grâce au milieu uruguayen Matias Vecino (11e) et à Mattia Zaccagni (25e), buteurs face à une défense de la Fiorentina sans répondant.

Serie A Allegri, profil bas : "Le PSG ? Soyons réalistes…" 03/09/2022 À 17:34

L'écart s'est creusé en seconde période en faveur de la Lazio grâce à une lourde frappe de Luis Alberto (3-0, 86e) et de son meilleur buteur Ciro Immobile, champion d'Europe en 2021, six buts inscrits cette saison (4-0, 90+1e). La Lazio Rome, troisième du groupe F de la Ligue Europa, va tenter de poursuive sa belle dynamique contre Sturm jeudi, avant de recevoir l'Udinese en championnat dimanche.

Serie A Une toute petite Juve avant Paris 03/09/2022 À 15:01