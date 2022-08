C'est le genre d'affaires dont tout le monde se serait bien passé. Paul Pogba, ses proches, l'équipe de France et le milieu de football en général. Samedi soir, Mathias Pogba, le frère aîné du milieu de la Juventus Turin, a mis le feu à la toile en lançant sur ses réseaux sociaux une vidéo où il se met en scène pour promettre des révélations "explosives" sur son frère Paul mais aussi sur Kylian Mbappé. Et si des doutes demeuraient sur les raisons et le but de cette sortie hallucinante, les avocats du champion du monde ont mis les points sur les i dimanche matin.

Les déclarations récentes de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas une surprise. Elles s'ajoutent à des menaces et des tentatives d'extorsion en bande organisée contre Paul Pogba", est-il écrit dans le communiqué. Le communiqué cité par Le Figaro ou L'Equipe et signé par les avocats de Paul Pogba mais aussi l'agent de l'ancien Mancunien Rafaela Pimenta ou encore la mère des deux footballeurs évoque les pressions mises sur Paul Pogba depuis quelque temps déjà. Ils disent ne pas être étonnés par la vidéo de son frère. "", est-il écrit dans le communiqué.

Le public "mérite de savoir certaines choses"

Samedi, Mathias Pogba a fait une sortie lunaire. Dans une vidéo publiée en quatre langues (français, anglais, italien, espagnol) sur ses réseaux, l'aîné de la fratrie Pogba a lu un texte pendant un peu de moins de trois minutes où il promet de sortir des informations visiblement sulfureuses sur son frère. "J'estime que les publics français, italien, espagnol et anglais méritent de savoir certaines choses, a expliqué l'ancien attaquant qui n'a plus de club aujourd'hui pour justifier sa démarche. Afin de décider en toute connaissance de cause s'il (ndlr : Paul Pogba) mérite vraiment l'admiration, le respect, et l'amour du public. S'il mérite sa place en équipe de France et l'honneur de jouer la Coupe du monde. S'il est une personne digne de confiance. Et enfin, s'il est digne d'être pris comme représentant et modèle de la jeunesse du monde, des quartiers populaires et bien sûr des grandes marques".

Si une certaine rancœur transpire contre le milieu de terrain des Bleus, Mathias Pogba ne s'arrête cependant pas à son frère. Dans son viseur, se trouve également Rafaela Pimenta, l'avocate et représentante de son frère. Mais aussi Kylian Mbappé. Ce qu'il révélera permettra de se faire une "idée sur l'intégrité et le professionnalisme de Rafaela Pimenta. Sur sa loyauté et de voir si elle mérite de prendre la relève dans l'écurie de Mino Raiola". Et à propos de de Kylian Mbappé qui semble arriver un peu comme un cheveu sur la soupe, l'ancien joueur de Belfort annonce des "choses très importantes". Pour étayer ses propos, il précise qu'il aura de quoi justifier ses dires avec des "éléments" et des "témoignages" sans expliquer vraiment les raisons de cette action.

Une petite bombe, qui tient le monde du football en haleine. Visiblement, Paul Pogba et ses avocats ne sont eux pas tombés des nues. Car la brouille entre les deux frères semble déjà ancienne. "Les autorités compétentes en Italie et en France ont été saisies il y a un mois et il n'y aura plus d'autres commentaires par rapport à l'enquête en cours", expliquent encore les avocats de Paul Pogba dans leur communiqué.

