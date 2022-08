C'est un départ qui semblait acté. Et pourtant, Adrien Rabiot se trouve toujours du côté de Turin à la mi-août. Si la Juventus a trouvé un accord de longue date avec Manchester United, prêt à débourser une vingtaine de millions d'euros pour l'ancien milieu de terrain du PSG, l'entourage du joueur, lui, peine à trouver une entente avec les Red Devils. Loin de là, même. Selon Sky Italia, les négociations patinent très sérieusement et pourraient être rapidement rompues.

Gianluca Di Marzio, spécialiste mercato de la chaîne transalpine, explique que United juge "obscènes" les demandes de Véronique Rabiot, mère et agente du joueur. Probablement peu convaincu à l'idée de voir son fils rejoindre MU, qui ressemble plus à un chantier qu'à un club en ce début de saison, cette dernière réclamerait un salaire démesuré et une prime à la signature élevée selon la presse italienne, qui confirme ce mercredi les difficultés de ce possible transfert. La Gazzetta dello Sport ne veut toutefois pas encore parler de négociations terminées, évoquant des demandes très élevées du clan du joueur qui compliquent tout.

Pour rappel, Adrien Rabiot sera libre de tout contrat en 2023. L'international français pourrait donc négocier avec le club qu'il souhaite à partir de janvier prochain.

