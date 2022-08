Il n’y aura pas de vainqueur dans ce choc de la troisième journée de Serie A entre la Roma et la Juventus (1-1). Dušan Vlahović a ouvert le score sur un somptueux coup franc dans les premières secondes de ce match à l’Allianz Stadium et la Juve a largement dominé la première mi-temps. Lors du second acte, c’est un Tammy Abraham, sevré de ballon pendant plus d’une heure de jeu, qui a permis à l’équipe dirigée par José Mourinho de revenir au score (69e). Avec ce résultat, la Roma remonte à la 3e place du classement et elle se retrouve à égalité avec les deux premiers de Serie A, la Lazio et le Torino. De son côté, la Juve est actuellement 6e, mais elle n’a que trois points de retard sur les deux équipes de tête.

