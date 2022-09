C'est une crise qui semble sans fin pour la Vieille Dame. Battue par Benfica (1-2) mercredi en Ligue des champions, la Juve s'est de nouveau inclinée, dimanche, sur le terrain du promu Monza (1-0), qui n'avait jamais remporté le moindre match en Serie A. Sans jeu, sans idendité et sans résultats, déjà reléguée à 7 points du leader et toujours avec un zéro pointé en C1, les Bianconeri sont en chute libre. Pointé du doigt, Massimiliano Allegri, lui, reste pourtant en poste, officiellement soutenu par son administrateur délégué Maurizio Arrivabene, qui a qualifié de "folie" son possible licenciement.

Auteur d'une boutade qui pourrait en dire long la semaine passée , ce dernier est surtout conscient que l'éventuel licenciement de "Max" Allegri coûterait à son club une fortune. Comme rappelé par le site Calcio e Finanza , le technicien a signé un contrat jusqu'en 2025 à son retour l'an passé avec, à la clé, un salaire net de 7 millions d'euros, soit 12,95 millions en brut. En prenant en compte les trois mois écoulés de la saison actuelle et les années restantes, la Juve devrait donc signer à son entraîneur un chèque de 36 millions d'euros en cas de départ anticipé, sauf si un accord à l'amiable est trouvé en amont. Pas vraiment des miettes pour un club devenu beaucoup plus regardant sur ses finances, et donc ses dépenses.

Selon La Gazzetta dello Sport, la position d'Allegri est devenue plus fragile après la défaite à Monza. "Il n'est pas encore discuté, mais il n'est plus intouchable", annonce le quotidien italien, qui cite le nom de Paolo Montero, actuellement à la tête de la Primavera, comme possible successeur.

