Au cours d’un match âprement disputé, l’Udinese, dans son écrin, a renversé l’Inter Milan ce dimanche (3-1), et a pris provisoirement la tête de la Serie A, en attendant les dernières rencontres de cette 7ème journée de championnat italien.

Les Nerazzurri ont pourtant bien entamé la rencontre, Nicolo Barella ouvrant le score dès la 5e minute sur un sublime coup franc direct, qui est venu se loger dans la lucarne de Marco Silvestri. Pressés par un collectif frioulan bien rodé, les Milanais ont concédé un but contre leur camp, Milan Skriniar s’étant trouvé malheureux sur un centre de Roberto Pereyra à la 22e minute.

La seconde période a vu les deux formations se rendre coup pour coup, ponctuée en fin de rencontre par un dénouement glorieux pour l’Udinese : Gerard Deulofeu, l’ancien barcelonais, a servi consécutivement les têtes de Jaka Bijol sur corner (84e), et de Tolgay Arslan sur une contre-attaque parfaitement menée (90e+3), venant clôturer un match de haute volée de la formation d’Andrea Sottil.

L'Udinese leader provisoire

Quatrième avant le coup d’envoi, l’Udinese monte donc sur la première marche de la Serie A avec 16 points, alors que l’Inter stagne pour le moment à la sixième place (12 points). En maîtrisant son dispositif et sa tactique, le club du Frioul réalise un début de saison remarquable, et sera sans aucun doute désormais surveillé de près par ses adversaires directs.

Coupable de sa troisième défaite en championnat après sept journées, l’Inter de Simone Inzaghi semble essoufflée, et loin de sa forme d’antan. Le collectif milanais peine à se réapproprier un 3-5-2 où quelques éléments parviennent à s’en sortir : Nicolo Barella et Marcelo Brozovic, qui apparaissent esseulés dans un milieu pourtant fourni ; ou encore Edin Dzeko et sa hargne en pointe.

Les pistons patinent, à l’image de Denzel Dumfries et de ses incursions peu fructueuses ce dimanche. Le tacticien italien a pourtant pris le destin des siens en main après seulement une demi-heure de jeu, en faisant sortir Alessandro Bastoni et Henrikh Mkhitaryan à la 31e minute. Des choix qui traduisent toutefois plus une peur du risque qu’une prise d’initiative, les deux Nerazzurri ayant écopé d’un carton jaune en début de partie.

Les Milanais devront absolument élever leur niveau de jeu au sortir de la trêve internationale, puisque les prochains adversaires de la formation lombarde seront la Roma de José Mourinho le 1er octobre en Serie A, puis le FC Barcelone de Xavi le 4 octobre pour le compte du troisième match de poule de Ligue des champions.

