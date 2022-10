L'Inter Milan ne s'arrête plus. Ce samedi soir, les Nerazzurri ont très largement battu la Sampdoria Gênes (3-0), lors de la douzième journée de Serie A. Au stadio Giuseppe Meazza, Stefan de Vrij (21e), Nicolo Barella (44e) et Joaquin Correa (73e) ont fait plaisir à leurs supporters. Au classement du championnat d'Italie, les hommes de Simone Inzaghi grimpent provisoirement en cinquième position, mais dans le même nombre de points (24) que la Lazio (3e) et l'Atalanta (4e). De son côté, la Samp reste relégable, à la 18e place.

