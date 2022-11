Rome est blanche et bleue clair ! Grâce à ce succès contre l'AS Rome au stade olympique, la Lazio s'est offerte un derby très âpre et disputé (1-0). Unique buteur de la rencontre, Felipe Anderson a profité d'une énorme erreur de relance défensive pour permettre aux Biancocelesti de passer devant leur voisin honni au classement. Solides collectivement et bien plus orientés vers l'attaque, les Laziali sont aussi devant l'Atalanta Bergame pour s'installer sur le podium de cette Serie A 2022-2023.

