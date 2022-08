Face à la Sampdoria, la Lazio a concédé le nul dans les derniers instants (1-1). Les hommes de Maurizio Sarri ont pourtant dominé la rencontre. Les Génois, eux, ont eu du mal à se montrer dangereux, mais un beau mouvement dans le temps additionnel a permis à Manolo Gabbiadini de se retrouver seul face à Provedel. La frappe de l'international italien a trompé le gardien laziale pour ainsi offrir le point du nul à la Sampdoria à la 92e minute. Et surtout permettre à sa formation d'inscrire son tout premier but de la saison, après 4 journées de championnat. Après ce match, la Lazio est ralentie dans sa course aux premières places, mais prend temporairement la 4e avec 8 points. Avec un deuxième point de pris, la Sampdoria sort de la zone rouge et occupe la 16e place de Serie A.

La magie de Sergej

La Lazio avait bien commencé la partie. Du rythme, un bon pressing, et du mouvement pour étirer le bloc compact de la Samp. Les accélérations sont surtout venues des ailes, avec Zaccagni à gauche et Felipe Anderson à droite, jusqu'à la sortie du Brésilien pour blessure juste avant la mi-temps. Mais c'est de l'axe qu'est venue l'ouverture du score, avec une déviation en extension sublime de Sergej Milinkovic-Savic.

De l'extérieur du pied, le Serbe a parfaitement lancé Immobile en profondeur avec sa troisième passe décisive de la saison. Le capitaine laziale, seul face à Audero, lui a glissé le ballon entre les jambes. L'équipe de Sarri a ensuite récité sa partition, peut-être trop, jusqu'à tomber dans un faux rythme qui a laissé de la place à la Samp pour accélérer. Et a vu la victoire lui échapper dans les derniers instants.

La Samp, elle, s'est montrée volontaire de bout en bout. Des accélérations sur ses récupérations et une volonté de jouer haut, malgré la domination des Romains. Mais un manque de précision dans les derniers gestes qui a laissé croire que les Génois ne parviendraient toujours pas à marquer après 4 journées de Serie A. Un record. Sur une dernière accélération, les joueurs de Marco Giampaolo sont venus chercher une égalisation pas imméritée grâce au pied de Gabbiadini. Peut-être de quoi relancer ce début de saison difficile.

