Naples a longtemps buté sur la Cremonese avant d'assommer le promu en fin de match (1-4) pour reprendre seul la tête de la Serie A en profitant des points abandonnés par l'Atalanta Bergame (2e) à Udine (2-2), dimanche lors de la 9e journée. La Cremonese, promu mal classé (19e) toujours en quête d'une victoire, a résisté jusqu'au dernier quart d'heure chez lui, grâce à l'égalisation arrachée par Cyriel Dessers (47e), premier but en Italie de l'ex-attaquant de Feyenoord, meilleur buteur la saison dernière de la Ligue Europa Conférence.

Mais Naples, qui avait ouvert la marque en première période sur un penalty de Matteo Politano (26e), a confirmé qu'il avait de la ressource en attaque. Giovanni Simeone, entré peu avant l'heure de jeu, a redonné l'avantage au Napoli de la tête (76e). Et alors que la Cremonese poussait pour tenter d'arracher une nouvelle égalisation, elle a craqué pour de bon sur un contre dans le temps additionnel, conclu par un autre entrant, Hirving Lozano (90+3e), puis sur un énième rush napolitain de Mathias Olivera (90+5e).

L'Atalanta avait pourtant fait le break

Bergame, pour sa part, pensait avoir fait le plus dur après avoir réalisé le break par Ademola Lookman (36e) et Luis Muriel (56e sur penalty) pour le 300e match sur le banc de son entraîneur Gian Piero Gasperini. Mais la meilleure défense du championnat a cédé face à la révolte de l'Udinese lors de la dernière demi-heure. Les joueurs du Frioul sont logiquement revenus sur un coup franc puissant de leur maître à jouer Gerard Deulofeu (67e) et une tête de Nehuen Perez (78e) et ne sont pas passés loin d'emporter le morceau sur la fin.

Si l'Udinese voit s'arrêter sa série de six victoires consécutives, l'équipe d'Andrea Sottil a confirmé sa confiance au zénith et sa capacité de réaction en prenant des points après avoir été menée pour la cinquième fois en neuf journées. Elle reste sur le podium de la Serie A, à égalité de points avec Naples et l'AC Milan (20 pts).

