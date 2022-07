Paul Pogba a perdu de son sourire. Heureux comme un gamin depuis son retour à la Juventus cet été, le milieu de terrain, qui était en fin de contrat à Manchester United, doit (déjà) faire face à un premier problème physique. Et il est de taille. Victime d'une lésion au ménisque latéral du genou droit lors d'un entraînement aux Etats-Unis, où son équipe effectue sa tournée estivale, l'international français sera certainement absent pendant plusieurs semaines. Ou peut-être plus...

Deux opérations, une solution

En effet, si, dans un premiers temps, ce couac semblait plutôt léger, un premier diagnostic de deux mois a rapidement fuité dans les médias italiens. Mais ce jeudi, ces derniers sont encore plus alarmistes, puisque presque tous envisagent une possible absence à la prochaine Coupe du monde au Qatar. Selon La Stampa, quotidien de Turin, l'opération la plus complète pour soigner son genou conduirait à un arrêt de cinq mois, soit jusqu'en 2023. Mais il existe "également une solution moins lourde", est-il précisé, même si probablement moins performante pour effacer ces problèmes au genou droit.

Pour résumer, la Gazzetta dello Sport explique que deux opérations sont possibles : la méniscectomie et la suture méniscale. Si la première est choisie, Pogba serait éloigné des terrains pendant 40 à 60 jours. Mais s'il s'agit de la deuxième, plus "certaine", on parle de "trois semaines en béquilles" et une absence de "3-4 mois", avec "le risque d'arriver jusqu'à 5". Autant dire que le Mondial avec les Bleus serait alors à oublier pour le champion du monde 2018. Pour l'heure, le quotidien affirme que la méniscectomie est l'option privilégiée. Mais tout ne semble tenir qu'à un fil...

Enfin, d'après La Repubblica, une consultation orthopédique spécialisée est prévue ce jeudi pour Pogba, qui est rentré en Italie. "Si l'opération la plus légère est choisie, le joueur risque des problèmes au cartilage et la possibilité d'une arthrose dégénérative", rapporte le quotidien généraliste.

