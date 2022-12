C'est une tuile qui pourrait mettre fin à son aventure à la Sampdoria de Gênes, voire peut-être à sa carrière. A presque 40 ans (il les aura en janvier) et alors que le championnat italien reprend dans trois semaines, Fabio Guagliarella s'est blessé sérieusement au genou gauche, a annoncé son club dans un communiqué. L'incident a eu lieu lors d'un entraînement en Turquie, où l'équipe est en stage de préparation. Il a quitté le stage et doit être examiné par des médecins à Gênes.

Ad

Serie A Monza : Berlusconi promet un "car" de prostituées pour motiver ses joueurs IL Y A 2 HEURES

Cette blessure sérieuse pourrait tenir le vétéran, dont le contrat arrive à son terme en fin de saison, éloigné des terrains pour un bon moment. Avec 181 buts marqués, il est actuellement le deuxième meilleur buteur en activité de la Serie A, derrière Ciro Immobile (188).

Celui qui a fait toute sa carrière en Italie (Torino, Ascoli, Udinese, Naples, Juventus, Sampdoria) est toutefois moins utilisé cette saison, avec seulement deux titularisations (pour douze matches joués) en Serie A et encore aucun but inscrit. Actuellement 19e du championnat, la Samp est relégable avec seulement six points après quinze journées.

Serie A La Juve pourrait encore patienter : Retour dans un mois pour Pogba ? IL Y A 8 HEURES