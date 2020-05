Le 7 mai dernier, dans un communiqué, le président de la Lega Pro (3e division italienne) Francesco Ghirelli a confirmé que la majorité des clubs ont demandé l'arrêt définitif de la saison. Si trois d'entre eux sont certains de monter en Serie B, le quatrième, Carpi, pourrait l'être grâce au "mérite sportif", devançant d'un millième Reggio Audace. De son côté, Bari crie au scandale.

C'est l'histoire d'un millième. Un tout petit millième de rien de tout. Et pourtant, depuis une semaine, il déchire la Lega Pro (troisième division italienne de football). En surface, l'histoire pourrait paraître plutôt banale. Le 7 mai dernier, lors d'une assemblée, les clubs de Lega Pro ont voté à la majorité l'arrêt de la saison en raison de la pandémie de Covid-19. Et à l'image de la Ligue 1 et la Ligue 2, en France, le critère du désormais fameux "mérite sportif" a été retenu pour déterminer les résultats finaux.

Comme la Lega Pro est divisée en trois groupes (A,B,C), le premier de chaque poule a donc été envoyé en Serie B. On y retrouvera donc Monza, le club du duo Silvio Berlusconi-Adriano Galliani, solide leader du groupe A. Puis Vicenza (B) et la Reggina (C). Jusqu'ici, aucun problème. Mais parmi ces trois groupes, une quatrième équipe doit également rejoindre la deuxième division. Et c'est là que tout se complique. En période "normale", un système de play-offs est utilisé. Mais avec la crise sanitaire actuelle, il va probablement fallloir faire autrement.

"Ce sera au mérite sportif", avait indiqué dans son communiqué Francesco Ghirelli, président de la Lega Pro. Une annonce formelle malgré un manque flagrant de majorité, puisque ce critère n'a reçu "que" 23 votes sur 59 au total (la Juve U23 n'a pas le droit de vote, NDLR). Pour les autres : 16 clubs ont voté en faveur des play-offs, 17 se sont abstenus et 3 sont contre. "Il faudra poursuivre la réflexion", tempérait alors le patron de la troisième division italienne, bien conscient de la pagaille générée. Mais pour l'instant, c'est bien le "mérite sportif" qui est appliqué. La décision est désormais entre les mains du Conseil fédéral de la Fédération italienne de football (FIGC).

En l'état actuel des choses, c'est le club de Carpi qui est quatrième au classement de la moyenne points/match. Avec 2.038 points, le club situé en province de Modène devance Reggio Audace, cinquième avec 2.037 points. Soit un millième de différence. Bari suit avec 2.000 points. Alors, qu'est-ce qui cloche ? La réponse est simple : le nombre de journées disputées. En effet, Carpi n'a disputé "que" 26 journées, contre 27 pour Reggio Audace, qui est dans le même groupe, et 30 pour Bari. Au nombre de points à l'interruption de la saison, la situation est donc la suivante : Bari (60 points, groupe C), Reggio Audace (55 points, groupe B) et Carpi (53 points, groupe B).

Points Journées Moyenne de points Reggina 69 30 2,3000 Monza 61 27 2,2593 Vicenza 61 27 2,2593 Carpi 53 26 2,0385 Reggio Audace 55 27 2,0370 Bari 60 30 2,0000

"Carpi a joué 4 matches en moins par rapport à nous. C'est sportivement inacceptable. Ce sont des procédes qui non seulement violent mais offensent la justice sportive qui, sur le terrain, a un verdict incontestable", a rapidement déploré Luigi De Laurentiis, président de Bari et fils d'Aurelio, patron du Napoli. S'il fait "confiance" au Conseil fédéral pour rétablir cette "injustice", il n'exclut pas d'avoir recours... à la justice. "Comme beaucoup d'autres clubs", a-t-il d'ailleurs souligné. Même Antonio Decaro, le maire de la ville, s'en est mêlé en qualifiant cette décision de "bizarre". De son côté, le club de Reggio Audace a réclamé vouloir conquérir avec "loyauté" et "mérite" la promotion en Serie B.

Devenu le vilain petit canard de l'histoire, Carpi est donc la cible de tout le monde. Stefano Bonacini, son président, a tenu à défendre son club. "C'est un critère mathématique. Je n'y peux rien si les autres équipes ont joué plus de matches (...) La décision de l'Assemblée est souveraine. Nous votons à 60 et l'option qui a reçu le plus de votes a gagné. Le mérite sportif, c'est le critère réclamé par l'UEFA en cas d'arrêt définitif de la saison", a-t-il rappelé lors d'une récente interview à Tuttomercatoweb. Avant de conclure : "La mathématique n'est pas une opinion".

