Adil Rami va revenir en Italie, pour y découvrir le 9e club de sa carrière. Mais cette fois, pas de Serie A et d'AC Milan. Plutôt de la Serie B, avec La Reggina. "Nous nous sommes mis d'accord sur les conditions financières et désormais nous attendons qu'il vienne en Italie, probablement mercredi, pour faire la traditionnelle visite médicale et tout mettre noir sur blanc", a indiqué à la Gazzetta dello Sport Massimo Taibi, directeur sportif du club.