Promu cette saison en Serie B, le club s'est lancé cet été dans une grande campagne de recrutement pour accéder le plus rapidement possible en première division. Il est actuellement huitième du classement (il y a trois accessions en Serie A en fin de saison, dont deux directes pour les deux premiers et une troisième au terme de barrages entre équipes de deuxième division). Pour se relancer à Monza, Balotelli a accepté un salaire fixe bas, avec une part variable liée à ses participations aux matches et à une promotion en Serie A, mais aussi à un "contrat très important qu'il pouvait signer au Brésil, avec Vasco de Gama", selon Adriano Galliani, qui précise toutefois que l'attaquant a besoin de "plusieurs semaines" de remise à niveau physique.