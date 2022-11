La France a connu mieux. Mais la France a surtout connu pire. Six matches, trois victoires, deux nuls et une défaite entre Ligue des champions, Ligue Europa et Ligue Europa Conference. Mais surtout une seule élimination, celle de l'OM face à Tottenham, et cinq qualifications pour la suite des Coupes d'Europe. Le PSG pour les 8es de C1, évidemment. Monaco, Nantes, Rennes pour les barrages de la C3 , puis enfin Nice pour la phase finale de C4. Le butin est presque plein, bien que la tâche ne s'annonce pas simple pour les amis monégasques, nantais et rennais face aux reversés de la Ligue des champions. Mais qu'importe. L'essentiel est assuré et fera du bien au classement du coefficient UEFA, où la France (5e) affiche 59.497 points.

Le Portugal commence d'ailleurs à être légèrement distancé. Au dernier classement actualisé de l'UEFA ce jeudi soir, il figure à la 7e place avec 53.716 points. Presque peu logique, d'ailleurs, lorsqu'on voit Benfica capable de terminer devant Paris dans son groupe, et Porto premier de sa poule avec Bruges, l'Atlético Madrid et Leverkusen. De son côté, Braga, 3e de sa poule de C3, a rejoint les barrages de la Conférence League. Et le Sporting CP, deux fois battus par l'OM, ceux de Ligue Europa.

Toujours (très) menaçants, les Pays-Bas, 6e avec 56.500 points, devront se contenter des barrages de C3 avec l'Ajax (reversé) et le PSV Eindhoven, deuxième de sa poule de Ligue Europa. Renversant, le Feyenoord Rotterdam a battu la Lazio (1-0) et arraché sa qualification en 8es de finale dans un groupe complètement fou . Enfin, l'AZ Alkmaar a empoché 15 points en C4 et termine tout en haut de son groupe.

Un bonus de 2000 points

Passons maintenant à la comptabilité pure et dure. Avec cinq qualifications sur six clubs engagés, la France va engranger un bonus de 2,000 points au total sur ces phases de groupes, contre 1,600 pts pour les Pays-Bas et 1,333 pts pour le Portugal. Dans le détail et en fonction du degré de la compétition et de la qualification, comme le stipule l'UEFA dans son règlement concernant les bonus :

France

PSG : + 4 pts

OM : 0

Monaco : + 2 pts

Nantes : + 2 pts

Rennes : + 2 pts

Nice : + 2 pts

Pays-Bas

Ajax : 0

Feyenoord : + 4 pts

PSV : + 2 pts

AZ : + 2 pts

Portugal

Benfica : + 4 pts

Porto : + 4 pts

Sporting : 0

Braga : 0

Sur cette sixième journée européenne, ce sont toutefois les Pays-Bas qui ramènent le plus grand nombre de points (1,600 pts) avec quatre victoires, juste devant la France (1,333 pts) et le Portugal (1,000 pts). Mais au final, et si l'on cumule ces ultimes soirées de groupes en plus des bonus qualifications, le classement est renversé :

France : + 3,333 pts

: + 3,333 pts Pays-Bas : + 3,200 pts

: + 3,200 pts Portugal : + 2,333 pts

Évitons quand même de crier victoire trop vite. Non, la bataille est encore loin d'être gagnée. Et si les trois clubs engagés aux barrages de Ligue Europa pouvaient avoir la bonne idée de se qualifier pour les 8es de finale, ce serait encore mieux. Bien que le tirage ne s'annonce pas vraiment simple , puisque la Juventus, le Barça et l'Ajax Amsterdam descendent tous d'un cran. Mais impossible n'est pas français, non ?

